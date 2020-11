Due cacciatori sanremesi, di 29 e 67 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri forestali perché al termine di una battuta di caccia avevano lasciato incustoditi i fucili dentro le loro auto parcheggiate a Verdeggia. Ai due la revoca del permesso di caccia, disposta dalla Questura, è stata confermata dal Tar, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Triora, fucili incustoditi in auto a Verdeggia: revocata la licenza a due cacciatori