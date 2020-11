A partire da sabato in Francia potranno riaprire le attività commerciali non essenziali e saranno possibili gli spostamenti per un raggio di 20 km dalla propria casa e per non più di 3 ore. Dal 15 dicembre i francesi potranno spostarsi tra regioni. Non è previsto che possano spostarsi in Italia finché la Liguria sarà in zona arancione. Bar e ristoranti in Costa Azzurra e nel resto della Francia resteranno chiusi almeno sino al 20 gennaio, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

