All’ospedale “Saint Charles” di Bordighera in pochi giorni sono stati rilevati otto casi di positività tra il personale sanitario. E’ stata rilevata la positività di 4 dipendenti nel reparto di Radiologia, 3 nell’ambulatorio di Oncologia ed uno in Sala gessi. Nessuno dei colleghi è stato contagiato, circostanza che per l’Asl conferma il fatto di contagi esterni e non in corsia, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

