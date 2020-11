Il punto nascite è di fondamentale importanza per tutto un territorio che vive una carenza cronica dal punto di vista infrastrutturale e nel quale, quindi, è ancora più importante avere una sanità territoriale diffusa.

3000 persone hanno firmato la petizione (https://www.change.org/nascereapietra) contro la chiusura del punto nascite dell’Ospedale Santa Corona. I Distretti Sociosanitari di Albenga e Finale Ligure hanno preso una posizione congiunta contro la chiusura del Punto nascite. Gli operatori sanitari, i Sindacati e le famiglie hanno manifestato contro la chiusura. Tantissimi cittadini stanno esprimendo la propria contrarietà sui social. Cosa possiamo ancora fare per far riaprire il punto nascite del Santa Corona?

Scrivere ai nostri rappresentanti in Regione.

Invitiamo i cittadini ad inviare una mail o scrivere nella pagina social ai consiglieri regionali eletti nel collegio provinciale di Savona.

Devono essere loro i primi difensori dei diritti dei cittadini del loro collegio elettorale.

Stiamo parlando dei consiglieri: Bunetto Brunelli, Stefano Mai, Angelo Vacarezza, Alessandro Bozzano e Roberto Arboscello.

Alleghiamo: una lettera esempio da utilizzare; le e-mail a cui scrivere; le pagine social dei consiglieri.

Gent.mo Consigliere regionale,la esortiamo a farsi da tramite verso il Presidente della Regione Liguria ed il suo Assessore alla Sanità ad attivarsi affinché:- sia mantenuto il reparto di ostetricia e ginecologia presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nella sua piena funzionalità; – vengano poste in essere, da subito, garanzie finalizzate alla tutela sia del DEA di II livello e di tutte le sue specialità che dell’offerta sanitaria complessiva del presidio ospedaliero pietrese.

Il punto nascite è di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio che vive una carenza cronica dal punto di vista infrastrutturale e nel quale, quindi, è ancora più importante avere una sanità territoriale diffusa.

Senza voler ostacolare quelle che sono le strategie più efficaci per la lotta alla pandemia da Coronavirus, noi PRETENDIAMO che il punto nascite venga ripristinato non appena possibile, non solo, ma che venga anche dotato di un numero adeguato di personale sanitario che oggi non ha. Solo in questo modo si potrà mantenere un servizio indispensabile per il nostro territorio che fa riferimento a tutta l’area costiera e a tutto l’entroterra di Albenga e Finale.

Cordialmente

un cittadino

Elenco dei riferimenti dei consiglieri regionali eletti in rappresentanza dei cittadini della Provincia di Savona.

Brunello Brunettob.brunetto@asl2.liguria.itbrunello.brunetto@regione.liguria.ithttps://www.facebook.com/brunello.brunetto.16

Stefano Maistefanomai.mai@gmail.comhttps://www.facebook.com/GruppoLegaRegioneLiguria

Angelo Vaccarezzaangelo.vaccarezza@regione.liguria.ithttps://www.facebook.com/angelo.vaccarezza.56

Alessandro Bozzanoalessandro.bozzano@regione.liguria.ithttps://www.facebook.com/alessandro.bozzano.9

Roberto Arboscelloroberto.arboscello@regione.liguria.itarboscelloinregione@gmail.comhttps://www.facebook.com/roberto.arboscello