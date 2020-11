I chitarristi classici più famosi al mondo si erano dati appuntamento a Sanremo. A partire dal prossimo weekend, per una settimana avrebbero dovuto dar vita – così come è accaduto nei 5 anni precedenti – al Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale «Città di Sanremo», «Sanremo International Guitar Festival & Competition», uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo, creato dal M° Diego Campagna, che ne cura la Direzione Artistica e l’organizzazione. Purtoppo la pandemia ha impedito di dar vita quest’anno anche a questa manifestazione. “Torneremo sicuramente nel novembre 2021 – spiega Campagna -, purtroppo quest’anno non c’erano le condizioni per garantire la presenza dei più grandi artisti del mondo, così com’è stato negli scorsi cinque anni. E’ grazie alla loro partecipazione e a quella di appassionati studenti che il «Sanremo International Guitar Festival & Competition» ha potuto raggiungere vette di notorietà così importanti in tempi così brevi nei cinque continenti. Con questo messaggio, voglio dare appuntamento a tutti gli appassionati e ai giovani chitarristi per l’edizione del 2021, che sarà ancora più bella e importante”.

