La Direzione Sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini informa che la paziente di 12 anni ricoverata ieri per politrauma causato dalla caduta da un’altezza di circa 6 metri, dopo le valutazioni effettuate, è stata oggi sottoposta ad intervento chirurgico ortopedico. Le condizioni cliniche sono stabili. Proseguirà l’iter degli accertamenti previsti.

