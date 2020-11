Lutto nel paese dei Doria per la scomparsa di Valeria Dinato, che lascia il marito e due figlie conosciutissima nel paese per le sue attività. La donna nel pomeriggio di ieri ha accusato un malore che viste le condizioni apparse subito gravissime l’ha portata ad essere ricoverata al Santa Corona di Pietra Ligure.

