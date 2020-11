A Imperia Paolo Pasqualino, titolare del ristorante bistrot “I Sognatori” di Borgo Foce, organizza per domenica 15 novembre una cena a lume di candela alle cinque del mattino. La cucina lavorerà per tutta la sera e la notte precedente per offrire un menu all’altezza, a base di pesce ma non solo. I trenta posti disponibili si stanno esaurendo, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Correlati