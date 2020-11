Bordighera, on line il bando per i contributi per il sostegno all’accesso alle locazioni

E’ online, sul sito www.bordighera.it, il bando per i contributi per il sostegno all’accesso alle locazioni (anno 2020 – annualità 2019). Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 4 dicembre 2020: per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo bordighera@legalmail.it;

per posta elettronica all’indirizzo e-mail protocollo@bordighera.it per tutto il periodo di apertura del bando;

presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30). L'apposito modulo prestampato può essere scaricato all'indirizzo https://bordighera.gov.it/rete_civica/bando_contributi_per_il_sostegno_all__accesso_alle_locazioni o, in subordine, ritirato presso l'Ufficio Protocollo.