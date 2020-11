Domani, venerdì 6 novembre, alle ore 12 presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra) si svolgerà la cerimonia di consegna ‘simbolica’ di 800 maschere granfacciali Covid-19, donate dall’Associazione Babboleo Onlus del Gruppo Radiofonico Babboleo agli Ospedali del territorio ligure. Intervengono il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Giovanni Ucci e la coordinatrice dei progetti benefici in tema sanitario dell’Associazione Babboleo Onlus Rebecca Angelica Miscioscia.

