In un momento particolarmente difficile, il Sanremo Rugby si stringe attorno alla famiglia di Marco Podestà, che oggi perde il papà Roberto. “Le parole in certe situazioni non riescono a trovare il modo giusto per esprimere quanto si prova, ma l’affetto della nostra società è con Marco e con tutti i suoi cari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze” commenta il direttivo.

