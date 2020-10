La Francia da domani notte potrebbe tornare in lockdown. Dopo il coprifuoco decretato due settimane fa, il Governo prevede un confinamento nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 29 ottovre, secondo quanto riferisce l’emittente BFM-TV alla vigilia di un discorso alla nazione del presidente Emmanuel Macron. Il lockdown potrebbe essere più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa. Sono 26.771 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Francia. I morti nello stesso arco di tempo sono stati 257. Il giorno prima c’era stata la cifra record di 52.010 contagi in 24 ore. La Francia è al secondo posto al mondo tra i Paesi con il maggior incremento giornaliero di casi di Covid-19. Le prospettive parlano di un teorico picco sino ai 100 mila casi al giorno.

