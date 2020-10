Si sono svolte nello scorso week-end in Abruzzo, a Montesilvano (Pescara), le fasi finali del Campionato Italiano di Pugilato, alla quale ha partecipato la A.S.D Sanremo Boxe con il giovane Campione classe 46 kg, Thomas Fontò, coadiuvato all’angolo dai tecnici Tony Fontò e Stefano Veglia.

Come ogni anno, il livello degli atleti è stato molto alto con pugili giovani e molto preparati dalle rispettive società. Presente il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.

L’atleta sanremese Thomas Fontò ha vinto i primi due incontri, il primo contro il fortissimo atleta campano della Boxe Vesuviana, il secondo incontro contro il rappresentante delle Fiamme Oro, meritandosi così la finale del campionato italiano. “Molto maturo e preciso” è stato il commento nella telecronaca del campione Olimpico Maurizio Stecca.

In finale , nonostante un match equilibrato, Thomas si è laureato Vice Campione d’Italia tenendo alto l’orgoglio della Liguria e della sua città Sanremo.

Grande la soddisfazione del Presidente Riccardo Zunino e di tutto lo Staff della A.S.D. Sanremo Boxe: “Il Nostro Thomas ci regala una importantissima e bellissima medaglia d’Argento ai Campionati Italiani Schoolboy, conseguenza del duro lavoro del giovane pugile e dei Tecnici che hanno sempre creduto in lui; Grazie Thomas, grazie Tebaldo Fontò e Stefano Veglia per il capolavoro che avete fatto”. “Un ringraziament0 va anche alla FPI Regionale e Nazionale e al Coach federale Carmelo Mammana che tra i primi ha visto le potenzialità del nostro giovane pugile convocandolo agli allenamenti collegiali della Nazionale“.

