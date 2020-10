Dati 27 ottobre

TOTALE tamponi effettuati 418.646 6.357 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 24.597 1.127 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.834 59 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 21.763 1.068 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12.119 321

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.072 LA SPEZIA 1.365 IMPERIA 761 GENOVA 8.034 Residenti fuori Regione/Estero 274 altro/in fase di verifica 613 TOTALE 12.119

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 882 45 48 ASL1 64 3 11 ASL2 72 3 2 Ospedale Policlinico San Martino 257 12 8 Ospedale Evangelico 44 5 11 Ospedale Galliera 139 7 0 Ospedale Gaslini 19 0 1 ASL3 globale 147 7 3 ASL 3 Villa Scassi 147 7 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 73 2 7 ASL4 Sestri Levante 58 0 4 ASL4 Lavagna 15 2 3 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 67 6 5 ASL5 Sarzana 67 6 5 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 6.075 467 TOTALE GUARITI 10.760 *792 Deceduti** 1.718 14

*l’incremento del valore deriva dal recepimento della circolare del Ministero della salute riguardante “le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”. Non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione (ne è previsto uno)

**dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso 1 23/10/2020 F 89 Galliera 2 24/10/2020 M 92 ASL2-San Paolo Savona 3 24/10/2020 F 101 asl 4 4 24/10/2020 M 85 Galliera 5 24/10/2020 M 86 Galliera 6 25/10/2020 M 77 ASL3-Villa Scassi 7 25/10/2020 M 62 ASL3-Villa Scassi 8 25/10/2020 M 96 ASL3-Villa Scassi 9 25/10/2020 F 80 San Martino 10 26/10/2020 M 64 San Martino 11 26/10/2020 M 76 San Martino 12 26/10/2020 M 87 San Martino 13 26/10/2020 M 80 San Martino 14 26/10/2020 M 95 ASL5-Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 902 ASL 2 1.745 ASL 3 1.613 ASL 4 586 ASL 5 713 Liguria 5.559