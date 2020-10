Questa mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena ci sono 48 pazienti covid: 14 in codice rosso e 24 in codice giallo, di cui una decina con caschi CPAP.



“Una situazione devastante – commenta il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino – nonostante l’assoluto impegno di medici, infermieri, tecnici e oss, già stremati da quanto accaduto durante i mesi di marzo e aprile”.

“E dov’è la Politica? Chiusa nei propri salotti a decidere come spartirsi le poltrone. Siamo in emergenza sanitaria e non si è ancora attribuito l’assessorato alla sanità. Stiamo subendo la seconda ondata senza essere adeguatamente preparati, e senza sapere ancora oggi dove collocare i malati covid”.



“Alisa è un ente inutile. Continua a dimostrarlo, e il presidente Toti farebbe bene a sbarazzarsene velocemente. Inoltre, invece di attribuire sostanziosi premi di produttività, sarebbe necessario chiedere le dimissioni dell’intero gruppo dirigente di Alisa. Perché se è vero che tutta l’Italia è sotto il contagio, è altrettanto vero che 906 contagiati in un giorno – di cui oltre 700 a Genova – sono numeri esorbitanti per una regione demograficamente piccola come la nostra”.



“Il 7 aprile, Toti dichiarava sull’Avvenire di voler “spazzare via la burocrazia”. Allora, invece di stracciare codici antimafia o i controlli paesaggistici come da lui proposto, faccia l’unica cosa utile: si sbarazzi di Alisa, che non migliorano affatto il sistema sanitario ligure ma lo rende solo più costoso e burocratizzato. Dopodiché apra un dialogo costruttivo, che fino ad ora non c’è stato, con le opposizioni: vogliamo collaborare, per superare insieme questo momento critico”.



“Il Presidente Toti deve accelerare immediatamente sulla formazione della Giunta e individuare subito un Assessore alla Sanità – dichiara Pastorino – A chiederlo non è una forza politica, ma il senso di responsabilità di chi dovrebbe governare una comunità”.