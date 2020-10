Il gruppo consiliare “San Lorenzo Oggi” ringrazia l’amministrazione comunale: “Dopo gli eventi alluvionali del 2-3 ottobre abbiamo subito sollecitato il Comune con un ordine del giorno a intervenire prontamente per liberare i nostri litorali dai detriti, onde evitare pericoli per cittadini e turisti nell’accedere alle spiagge e per impedire che la plastica ritorni in mare con conseguenti danni ecologici, infine ma non per ultimo per il decoro del litorale, spesso oggetto di passeggiate e di turismo invernale, perciò per noi é importante che sia fruibile anche nei prossimi mesi. I temi sicurezza, ecologia e turismo ci stanno particolarmente a cuore, pertanto abbiamo proposto varie iniziative concrete per risolvere il problema e l’amministrazione si è prontamente attivata in tal senso, di questo li ringraziamo”. Presenti i consiglieri comunali Balestra, Bambini, Bellini, Cagliero e Stramare. Un buon esempio di collaborazione fra maggioranza e minoranza che non può che far bene al paese. Grande partecipazione dei cittadini di San Lorenzo, nel rispetto di tutte le normative anti Covid, molta la plastica ed i rifiuti raccolti. La legna è stata riunita e accatastata affinché sia più facile la rimozione che avverrà nei prossimi giorni.

