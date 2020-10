Il tennista armese Fabio Fognini, dopo la notizia della positività al coronavirus, con un post su Instagram oggi ha voluto rassicurare i suoi tifosi. “Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19 – scrive Fognini – I sintomi sono molto lievi: un po’ di tosse e febbre, mal di testa … ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti”.

