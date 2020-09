Torna domenica prossima, 27 settembre, la Fiera dell’Angelo, organizzata secondo i protocolli di sicurezza anti-contagio e che si snoderà lungo Via Angiolo Silvio Novaro.

Sono previste le seguenti modifiche alla viabilità con decorrenza dalle ore 5,00 sino al termine delle operazioni di pulizia delle aree interessate e comunque non oltre le ore 24,00:

SPIANATA BORGO PERI

1) nel tratto compreso tra l’intersezione con salita Peri e via Angiolo Silvio Novaro divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli;

2) per i veicoli circolanti in Spianata Peri, provenienti da piazza Bixio, all’intersezione con salita Peri direzione obbligatoria a sinistra.

VIA ANGIOLO SILVIO NOVARO

3) su tutta la via divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli dei residenti che devono raggiungere le proprie abitazioni.

Non si svolgerà invece domenica 4 ottobre la fiera prevista in Via Cascione a Porto Maurizio. D’intesa tra Amministrazione Comunale e associazioni di categoria si è deciso di annullare l’appuntamento vista la vicinanza tra le due fiere e soprattutto le difficoltà organizzative, legate all’emergenza Covid, in uno spazio più stretto.