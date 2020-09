Dopo l’annuncio ufficiale da parte del club bergamasco, la Sanremese conferma il buon esito e la conclusione del trasferimento del proprio portiere, classe 1999, Simone Caruso all’Albinoleffe. All’estremo difensore, 21 presenze l’anno scorso in biancoazzurro, la Sanremese augura le migliori fortune per il prosieguo della stagione. Si tratta dell’ennesima riprova dell’ottimo lavoro della Società che dopo Scalzi (alla Lucchese), Likaxhiu (al Parma) e Biancheri (al Carpi) porta un altro suo tesserato al professionismo.

