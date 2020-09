L’Assessorato all’Urbanistica della Regione Liguria ha approvato in queste ore la convenzione con IRE Liguria per supportare i Comuni liguri nell’ottenimento delle risorse previste dalla Finanziaria 2020 per intervenire su iniziative di rigenerazione urbana e sulla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale. I bandi del Ministero Infrastrutture – di imminente pubblicazione- saranno pertanto due: il primo (rigenerazione urbana), che disporrà di una dotazione pari a 950 milioni di euro per il triennio 2021/2023, finanzierà investimenti nei Comuni per progetti volti alla riduzione di fenomeni di degrado e di miglioramento della qualità del decoro urbano; il secondo, con una dotazione per lo stesso triennio pari a circa 207 milioni di euro, sosterrà, invece, la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi presentati da Regioni, Comuni capoluogo e Città metropolitane. Grazie alla convenzione approvata dall’ Assessorato all’Urbanistica della Regione Liguria, a partire dallo stesso giorno di pubblicazione dei bandi, IRE Liguria potrà organizzare subito un seminario in remoto per la presentazione degli strumenti e delle possibilità di accesso cui tutti gli enti interessati potranno partecipare. IRE proseguirà con il supporto metodologico e di assistenza tecnica verso i Comuni per la definizione dei contenuti su cui incentrarei programmi da presentare a finanziamento, oltre che a supportarli per la redazione vera e propria delle domande al Ministero.

