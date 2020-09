Il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, interviene in merito alla misurazione della temperatura a scuola. “Dal momento che il Ministro Azzolina impedisce ai Sindaci di emettere ordinanza affinchè la temperatura corporea degli alunni sia misurata a scuola, ho chiesto alla Dirigente Scolastica, Dottoressa Antonella Costanza, di adottare il vademecum dell’ASL1 Imperiese e di introdurre comunque tale pratica. Questo, a tutela della salute dei nostri ragazzi e delle famiglie” afferma il sindaco.

Bordighera, il sindaco Ingenito: “Temperatura va misurata anche a scuola per tutelare i ragazzi e le loro famiglie”