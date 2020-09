La Sanremese nel girone A insieme ad altre 19 squadre: Arconatese, Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Castellanzese, Chieri, Città di Varese, Derthona, Folgore Caratese, Fossano, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Legnano, PontDonnaz – Honearnadevancon, Saluzzo, Sestri Levante, Vado.

Un mix di compagini lombarde, piemontesi, liguri e una squadra della Valle d’Aosta per un raggruppamento che promette scintille e che è stato ufficializzato nel primo pomeriggio sul portale della Lega Nazionale Dilettanti.

In attesa di conoscere il calendario, ecco il commento del Direttore Generale Pino Fava: “È un girone molto stimolante – spiega il dirigente biancoazzurro – diverse squadre possono ambire al successo finale, anche se non mi pare ci sia la classica ammazza torneo. Vedo il Legnano una spanna sopra le altre; poi c’è un nutrito gruppo di outsider come il Varese, il Casale, il Gozzano, la Caronnese che proveranno ad inserirsi nella lotta per il primo posto. Noi vogliamo fare bene e ci giocheremo le nostre carte, restando con i piedi per terra e puntando esclusivamente sul lavoro. Ci sono diverse piazze che hanno blasone e una storia importante, sarà bello affrontarle. Il girone a 20 squadre prevede qualche turno infrasettimanale e qualche match in più. Sarà importante dosare bene le energie, sfruttare al massimo la preparazione estiva e avere una rosa con alternative valide in ogni reparto. Magari giocare un numero maggiore di partite ci darà una mano a recuperare subito i due punti di penalizzazione che la giustizia sportiva ci ha inflitto in seguito alla brutta storia con la Folgore Caratese, che la sorte ha voluto metterci nuovamente di fronte. Mi auguro al più presto di tornare a giocare a porte aperte. Il calcio senza pubblico non è lo stesso.“