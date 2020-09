A San Bartolomeo al Mare l’Amministrazione Comunale e la sezione locale della Protezione Civile comunicano che il ritiro dei pacchi della colletta alimentare per i residenti prosegue solamente previo contatto telefonico. Gli interessati dovranno rivolgersi a Enzo Campagna 333 627 7323 o Marco Bestiale 339 872 0049. La consegna dei pacchi verrà effettuata in giornata.

San Bartolomeo al Mare, Pacchi della colletta alimentare per i residenti solo previo contatto telefonico