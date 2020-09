Domenica 13 SETTEMBRE si terrà a Vallecrosia la quindicesima edizione del Mercatino delle pulci “MERCANTE PER UN GIORNO”, sullo stile dei VIDE-GRENIER francesi, gli “svuota cantine”…si svolgerà nel Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori organizzato dall’Associazione ANTICODOC di Vallecrosia, con il patrocinio del Comune di Vallecrosia. Nel caso di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà svolta domenica 18 ottobre.”MERCANTE PER UN GIORNO”. Si potranno trovare ogni tipologia di oggetti: un vecchio paio di pattini, quadri,vestiti, borse, pizzi, piatti, bicchieri, mobili, vasi, attrezzi da lavoro, giocattoli,scarpe, tappeti ed altro ancora…Lo spirito del “MERCANTE PER UN GIORNO” è che chiunque può partecipare vendendo o barattando ciò che non gli serve più, trascorrendo una giornata diverse dalle solite, in compagnia di vecchi amici e di nuovi, nelle vesti di “Mercante per un giorno”. Si ricorda ai visitatori che ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina, come per tutte le aree mercatali. L’Associazione ANTICODOC, vista la complessità organizzativa, ringrazia il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Commercio del Comune di Vallecrosia.