Il limite di velocità dell’Aurelia Bis tra Arma di Taggia uscita via Beglini e Sanremo in zona San Martino è stato abbassato da 90 a 70 chilometri orari. La società Autostrade ha preso questo provvedimento in quanto si sono verificati numerosi incidenti, ma anche per alcune auto che recentemente sono andate contromano, come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.

