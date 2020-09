Il dottor Antonello Rainise, medico dell’Ospedale di Imperia e consigliere comunale, in un video postato sulla pagina Facebook di Marco Scajola, manifesta il suo sostegno all’Assessore uscente ed alla lista Cambiamo con Toti Presidente. “Marco, sono contento di essere al tuo fianco in questa tornata elettorale così importante per la nostra terra.” – esordisce Rainise, che prosegue – “Giovanni Toti è un grande leader, che ha saputo tenere unita la sua squadra, l’amministrazione Toti rappresenta un nuovo modello di politica, basato sull’ascolto e sulla presenza sul territorio, Toti è in grado di coniugare politica ed amministrazione. Auspico che Cambiamo con Toti Presidente consegua un ottimo risultato, come indicano i sondaggi, perché il vostro operato lo merita, in particolare il tuo, Marco, che sei l’espressione di Cambiamo con Toti Presidente in provincia di Imperia. Con impegno e determinazione, in questi anni hai conseguito risultati importanti per la provincia di Imperia e per la nostra Città”.

