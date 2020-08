Oggi, sabato 29 agosto, al campo “Ciccio Ozenda” di Ospedaletti è in programma un open day orange dalle ore 10:00 dedicato alla categoria Pulcini per le annate 2012, 2011 e 2010. I tecnici dell’Ospedaletti saranno a disposizione dei piccoli calciatori e delle loro famiglie per ogni informazione in merito all’attività. Si tratta dell’ultimo appuntamento per agosto, poi gli incontri proseguiranno anche a settembre.

