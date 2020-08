A Mentone e Nizza viene di nuovo imposto l’uso della mascherina anche all’aperto: i trasgressori riceveranno una multa di 135 euro. A Mentone bisogna usare la mascherina nella zona pedonale, nella nuova spianata di fronte alle spiagge e presso il bastione del porto vecchio. A Nizza bisogna indossarla nella zona tra il porto vecchio, la Promenade des Anglais, la stazione, Avenue Medecin e piazza Garibaldi, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Multe di 135 euro a Mentone e Nizza a chi non usa la mascherina anche all’aperto