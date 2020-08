Domenica 9 agosto anche Bordighera parteciperà al challenge internazionale “Plastic hunt”, che unisce sotto l’egida della pulizia delle spiagge oltre 50 Paesi nei 5 continenti. Organizzata dall’Associazione Culturale BordiEventi con il patrocinio del Comune di Bordighera, la giornata avrà come protagonista la scogliera di Sant’Ampelio e la spiaggia attigua dove chiunque vorrà potrà presentarsi alle 9 e verrà fornito di guanti e sacchetti per contribuire alla pulizia della zona. La zona è stata infatti appena resa smoke free. Il tutto avrà svolgimento nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid19, con la distribuzione di mascherine, misurazione di temperatura, e mantenimento delle distanze. Al termine della giornata l’Associazione offrirà un rinfresco ai partecipanti presso il bar del porto “La Cambusa 9”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta