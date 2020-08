Tre persone sono state trasportate questo pomeriggio al pronto soccorso di Sanremo per accertamenti dovuti a sintomatologia Covid19. Si tratta di una coppia di giovani, residente a Parigi, rientrata in Italia a fine luglio, risultata positiva a dei tamponi eseguiti in Francia e di un loro familiare, sintomatico, residente a Dolceacqua.

L’ASL1, ha attivato la procedura di quarantena e sottoposto a tampone i contatti stretti dei casi positivi, il cui esito è atteso nelle prossime ore. E’ in corso l’attività di tracciamento da parte da parte di ASL1 che, come da protocollo, sta effettuando l’indagine epidemiologica collegata ai casi positivi. Al momento la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata da ASL1.

