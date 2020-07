Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, Enrico Balsamo e Alex Nicoli ospitano Ritmo Italiano, un interessante e qualificatissimo progetto legato al mondo della batteria a livello internazionale, ideato e realizzato da Giorgio di Tullio, Maxx Furian, Alex Battini, Eugenio Mori, Lele Boria: cinque batteristi, un ensemble di professionisti nonché amici, che si ritrovano per condividere esperienze e scambiare esperienze.

Domani, invece, Enrico Balsamo ospiterà Giorgio Vanni, artista, cantante e musicista, conosciuto principalmente perché è la voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tutti noi dagli anni ’90 in poi. La potente energia, l’inarrestabile vitalità e il travolgente ritmo delle sigle dei cartoni animati trasmessi da Italia Uno hanno reso Giorgio Vanni una vera celebrità. La prima sigla composta e interpretata da Vanni è stata Superman, nel 1998. In carriera ha firmato altri brani diventati celebri non solo tra i giovanissimi: Diabolik nel 2000, Detective Conan nel 2002, Beyblade e Yu-Gi-Oh! nel 2003, solo per citarne alcuni, senza dimenticare Dragonball e Pokémon. Ha anche composto alcune sigle per Cristina D’Avena, tra cui Sabrina, Doremi, Hamtaro, Doraemon e All’arrembaggio.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.

