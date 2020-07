Si comincia! Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto andranno in scena le partite della prima giornata della Superlega Acqua San Bernardo-Banca d’Alba di pallapugno, il torneo organizzato dalla Fipap che impegnerà le dieci squadre di Serie A sino alla fine di ottobre. La formula del torneo prevede un girone all’italiana di sola andata con partite ai 9 giochi . Al termine della prima fase, le prime otto classificate saranno promosse alla fase successiva a eliminazione diretta. Dai quarti di finale si tornerà ai giocare agli 11 con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. Le partite, fino a nuove disposizioni, si giocano a porte chiuse .

