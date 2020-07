La giunta regionale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore al lavoro e politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 dell’ agenzia Alfa. “Sono molto soddisfatto perché, a seguito dell’approvazione del piano triennale, diamo il via libera alle stabilizzazioni del personale previste dalla giunta due anni fa”, ha dichiarato Berrino.

Lavoro in Liguria, l’assessore Berrino: “Via libera a stabilizzazioni previste dalla giunta nel 2018”