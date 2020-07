Dal monitoraggio del bilancio del Comune di Sanremo emerge che per mantenere l’equilibrio dei conti mancano due milioni di euro. L’assessore alle Finanze Massimo Rossano sta cercando di individuare ulteriori risparmi, e verificare come e dove sia invece possibile migliorare le entrate. In programma anche una missione a Roma per cercare di ottenere dal governo risorse compensative, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

