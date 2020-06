Spettabile Redazione,

ho visto il vostro servizio sulla venuta di Giovanni Toti a Bordighera e ho notato che si è parlato di varie cose tipo passeggiate a mare, piste per mountain-bike, ecc. Non si parla mai di costruire in tempi brevi, come il ponte Morandi, una alternativa all’Aurelia piuttosto che la costruzione della ferrovia tra Andora e Finale Ligure. Questa parte della Liguria di Ponente non esiste per Genova. Ci si ricorda solo per le votazioni.

Remo

