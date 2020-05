E’ scomparsa a 82 anni Antonina La Motta, immigrata a Imperia negli anni ’60 da Ganzirri (Messina), era l’ultima parente italiana del pugile Jake LaMotta, uno dei pesi medi più grandi di tutti i tempi. Jake, alla luce di 8 matrimoni, ha una miriade di figli e nipoti in America. In Italia gli era rimasta solo la cugina Antonina, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

