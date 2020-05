“Sono introvabili le mascherine a 50 centesimi – afferma Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – Il Governo prima di annunciare il prezzo fisso doveva garantire la fornitura che, come denunciato Federfarma, ancora non c’è. Pur essendo diventate obbligatorie in molti luoghi pubblici per effetto delle disposizioni del Decreto del 26 aprile, le farmacie, che le hanno esaurite ben prima della ripartenza, dicono di non essere state rifornite dalla Protezione Civile. Ora forse hanno trovato l’accordo ma intanto è il solito caos a discapito dei cittadini. Le uniche presenti al momento sono quelle gratuite di Regione Liguria: ne abbiamo già consegnate 2 milioni e mezzo ai cittadini e altre 500 mila le stiamo distribuendo, sempre gratis, tramite le farmacie, che le hanno quasi esaurite. Un nuovo carico da 500 mila pezzi è già pronto a partire e dalla prossima settimana sarà disponibile nelle farmacie. Che faranno i cittadini quando anche queste scorte saranno terminate visto che non potremmo più rifornirle noi?”

