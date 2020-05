La Direzione Sanitaria dell’Istituto Gaslini informa sulle condizioni di un ragazzo di 17 anni di Albissola Superiore, trasferito al Gaslini giovedì 30 aprile intorno alle 21, in seguito ad un incidente avvenuto mercoledì 29 ad Albissola, mentre era alla guida di una moto.

Il ragazzo è stato trasferito nella Terapia intensiva del Gaslini dopo essere stato già trattato con nefrectomia, splenectomia ed embolizzazione epatica presso l’ospedale S.Corona di Pietra Ligure, al fine di completare il trattamento chirurgico del grave trauma epatico.

Nella giornata di ieri e di oggi, l’equipe del dottor Enzo Andorno, referente regionale presso il Policlinico S.Martino per la Chirurgia epatica maggiore e per il trapianto di fegato, in collaborazione con i professionisti dell’Istituto pediatrico Gaslini (i primari della Rianimazione dottor Andrea Moscatelli e della Chirurgia professor Girolamo Mattioli con il dottor Michele Torre) ha sottoposto il paziente ad un delicato intervento di chirurgia epatica. Oggi è stato controllato chirurgicamente un sanguinamento toracico. Entrambi gli interventi sono tecnicamente riusciti.

Il paziente, stabile ma tuttora in prognosi riservata, prosegue i trattamenti intensivi nella Rianimazione dell’Istituto Gaslini.