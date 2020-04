Ieri sera a Casella, nell’entroterra di Genova un uomo di 38 anni ha perso il controllo della sua Golf, che è finita in una scarpata e si è schiantata contro un albero. L’incidente è avvenuto all’altezza della trattoria nei pressi della ferrovia e l’auto ha rischiato di finire sui binari.

38enne muore dopo essere finito in una scarpata con la sua auto