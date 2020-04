Ha riaperto questa mattina il mercato settimanale di Piazza Andrea Doria a San Bartolomeo al Mare, limitatamente ai soli banchi di generi alimentari. Buona la affluenza, considerato il periodo di emergenza. Tutto si è svolto nel totale rispetto delle norme di sicurezza, sia per i clienti che per i commercianti, in attuazione dell’ultimo DPCM sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Polizia locale in collaborazione con la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare ha verificato che venisse mantenuto il distanziamento sociale e si evitassero assembramenti.

