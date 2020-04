La Regione Liguria vorrebbe potere riaprire, dal 4 maggio, tutta l’edilizia pubblica e privata, i cantieri nautici, le riparazioni e le costruzioni navali, oltre che tutta l’industria metalmeccanica. Se ottenesse il via libera dal Governo, vorrebbe dare il via libera anche a parrucchieri, a estetiste e saloni di bellezza, ma solo su appuntamento, e consentire di riaprire anche tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ma in modalità da asporto. Nel piano sono comprese le pasticcerie. La Regione vorrebbe dare a tutti l’opportunità di tornare a praticare attività sport all’aperto all’interno del municipio di residenza. Sono comprese corsa, bici e ippica.

