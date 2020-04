Sono una decina gli esposti presentati in procura a Genova da parenti di anziani morti nelle Rsa. Tutte le denunce confluiranno nel fascicolo aperto per epidemia colposa e in mano al procuratore aggiunto Francesco Pinto e ai pm del gruppo Salute e lavoro. Si denuncia il fatto che le strutture non avrebbero effettuato i tamponi oltre alla carenza di dispositivi personali o la mancanza di spazi separati tra pazienti positivi e ospiti non contagiati.

