Nel savonese uomo è stato multato per essere andato in auto a prendere al lavoro la moglie infermiera. La donna lavora in una casa di riposo di Cogoleto (ma non ha la patente, e per evitarle di spostarsi in treno il marito (impiegato nella stessa struttura) è andato a prenderla in macchina. La coppia è stata multata per 533 euro perché “il veicolo effettuava un trasferimento extracomunale nonostante non fosse in possesso di motivazione di assicurata urgenza”.

Correlati