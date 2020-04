Cordoglio di Regione Liguria per la scomparsa del dottor Emilio Brignole del Villa Scassi di Genova, il primo medico ospedaliero morto sul campo a causa del coronavirus.

“La Liguria in queste ore ha perso un grande chirurgo – afferma il presidente Giovanni Toti – un lavoratore appassionato, generoso, instancabile e, leggendo i racconti di chi lo conosceva, anche una bella persona. Siamo addolorati per la sua morte sul campo, stroncato dal coronavirus. Sempre in prima linea, si era speso per curare i feriti del Morandi e in questi giorni terribili era in corsia per combattere questa battaglia. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi colleghi e ai tanti pazienti che ha curato a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Ogni giorno migliaia di medici rischiano la loro vita per noi. Emilio Brignole a 68 anni poteva essere in pensione, e invece non si è tirato indietro. Ricordiamocelo, ricordiamolo”.

“Ci stringiamo attorno ai familiari e ai colleghi del dottor Brignole – aggiunge la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – e degli altri professionisti liguri scomparsi a causa di questa pandemia: a loro e a tutto il personale sanitario impegnato in questa battaglia saremo sempre riconoscenti”.