Dovranno chiudere alle 15 i supermercati in Liguria alla domenica e nei giorni festivi per l’emergenza coronavirus. Nelle prossime ore il documento sarà sottoscritto da Regione Liguria, Confcommercio e i rappresentanti della grande distribuzione per regolamentare gli orari di chiusura degli esercizi commerciali nelle domeniche e nelle giornate festive.

