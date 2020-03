Coronavirus, la Lilt dona un ecografo portatile: il ringraziamento dell’Asl 1 Imperiese

“Ringraziamo di cuore la LILT e il Dottor Battaglia per questo gesto di attenzione nei confronti dei pazienti ricoverati in uno dei reparti in prima linea nella gestione dell’emergenza Coronavirus” afferma il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli