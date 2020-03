Alle 11 è prevista una nuova conference call per fare il punto della situazione con l’unità di crisi nazionale e tutte le Istituzioni coinvolte nell’emergenza.

Prosegue intanto il piano di sbarchi protetti concordato tra Protezione civile nazionale e ligure e le autorità locali per riportare a casa tutti i passeggeri e gran parte dell’equipaggio. Secondo quanto previsto, entro la prossima notte dovrebbe rimanere a bordo solo un centinaio di marittimi, ritenuti da Costa Crociere indispensabili per il funzionamento della nave.

Si tratta dell’ottava persona ricoverata in strutture ospedaliere liguri proveniente dalla nave da crociera, ormeggiata da venerdì mattina nel porto di Savona.