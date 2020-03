In attesa di capire che cosa succederà al calendario Atp di tennis alla luce dell’emergenza Coronavirus, il tennista armese Fabio Fognini si conferma all’11° posto nella classifica mondiale. Jannik Sinner, giovanissimo talento altoatesino che da anni si allena a Bordighera è al 73° posto, mentre il sanremese Gianluca Mager è al 79° posto.

In attesa di capire che cosa succederà al calendario Atp di tennis alla luce dell’emergenza Coronavirus, il tennista armese Fabio Fognini si conferma all’11° posto nella classifica mondiale