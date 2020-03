La Direzione del Numero Unico delle Emergenze 112 di Genova, la cui Centrale Operativa come noto è ubicata dentro i confini del nostro Policlinico, vi chiede se possibile di ricordare alla cittadinanza di non telefonare al NUE 112 per semplici informazioni.

☎ 112

NUMERO DI EMERGENZA – Se hai sintomi come febbre, tosse e difficoltà respiratorie

☎ 1500

MINISTERO DELLA SALUTE – Per informazioni sui decreti governativi e sul Coronavirus

Trattasi di un richiamo a un senso di responsabilità, per telefonare al NUE 112 solo in caso di necessità o in presenza di sintomi. Tutte le richieste di informazioni – che competono al 1500 gestito a livello nazionale – rischiano di rallentare i tempi di risposta del 112 a scapito di chi ha davvero bisogno.

Gli operatori in centrale segnalano che le chiamate per Coronavirus riguardano principalmente soggetti sintomatici o asintomatici che provengono da aree a rischio secondo il DPCM dell’ 8 marzo oppure hanno avuto contatti più o meno stretti con persone positive al COVID-19. Inoltre stanno progressivamente aumentando le chiamate di autodenuncia in seguito all’Ordinanza regionale 4/2020. In questi casi stiamo fornendo l’indirizzo mail sonoinliguria@regione.liguria.it.

Più nello specifico le richieste di informazione riguardano:

Come posso fare per muovermi da o verso una zona rossa

Informazioni generiche sulla sintomatologia provocata dal COVID-19 o sulle modalità di propagazione

Come posso fare per effettuare il tampone (soggetti non a rischio)

In quali casi devo fare il tampone

Mi hanno fatto il tampone ma non ho ancora avuto risposta

E’ arrivato il mio vicino da zona rossa e non si vuole autodenunciare

Posso andare in aeroporto a Milano ecc ecc

E’ pericoloso attraversare in auto, in camion, in treno le zone rosse

Queste sono le richieste più frequenti. Per darvi la dimensione dei numeri, nella giornata di ieri:

Chiamate complessiva per coronavirus: 1061 (su 4744 ricevute pari al 22,4 %)

Con 416 chiamate sono state fornite il numero nazionale 1500

120 chiamate passate alla ASL3 per informazioni

251 chiamate passate alle centrali 118 (sintomatici aree a rischio o contatti stretti)

274 alla ASL (asintomatici aree a rischio o contatti stretti)

È a disposizione per approfondimenti il direttore della centrale di Genova del NUE Sergio Caglieris, che ci legge inoltre in copia.