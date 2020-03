Potrebbero costare più di un milione di euro le 10 assoluzioni dei dipendenti comunali coinvolti nell’inchiesta sui “furbetti del cartellino” a Sanremo. Tre tra loro sono in servizio, due in pensione, cinque sono stati licenziati nel 2016 e 4 aspettano la decisione del giudice del lavoro. Il Comune di Sanremo ha accantonato un milione di euro a bilancio per le spese di eventuali danni e reintegri dopo i ricorsi presentati dai dipendenti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

